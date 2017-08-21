В России: Низкий уровень сервиса мешает развитию рынка грузоперевозок

Стоит отметить, что скандальные истории, связанные с «Первой экспедиционной компанией», присутствуют и в СМИ. На прошлой неделе ряд новостных сайтов сообщил о том, что центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск клиента компании «ПЭК» на сумму 320 438 рублей 82 копейки (решение суда). Заказчик в 2016 году заключил договор на перевозку груза стоимостью 400 тысяч рублей из Волгограда в Калининград и оплатил услуги компании-экспедитора на сумму примерно 31 тысяча рублей. После того, как груз дошёл до адресата, клиент был вынужден обратиться в суд за возмещением ущерба: вещи (обувь, одежда и книги), перевозимые ООО «ПЭК», сильно намокли, и часть из них пришла в полную негодность. Сначала заказчик обратился с претензией напрямую к перевозчику, однако был вынужден подать иск в суд, так как его требования удовлетворены не были. Пока дело рассматривали, мужчине перечислили 113 тысяч рублей в качестве страхового возмещения, но истец оценил свои потери в результате некачественно оказанной услуги в большую сумму – 340 тысяч рублей. В итоге по решению суда с компании взыскали не только полную сумму ущерба за вычетом выплаченной ранее страховки, но и компенсацию морального вреда за нарушения прав потребителя, а также штраф и неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя.