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В Башкирии следователь подделывала доказательства по уголовному делу

21 августа 2017, 16:54
Фальсификация бумаг производилась для улучшения показателей работы.

Сегодня, 21 августа, Бижбулякский суд вынес приговор в отношении 30-летней бывшей следовательницы отдела полиции Ермекеевского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу.

В суде установлено, что у сотрудницы полиции находились уголовные дела по фактам мошенничества. В целях улучшения показателей своей работы следователь подделала протоколы дополнительного допроса потерпевших и расписки о возмещении им ущерба от преступлений.

По требованию прокурора, женщина была уволена со службы за грубое нарушение служебной дисциплины. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на тот же срок. Отмечено,что подсудимая не признала свою вину в совершённом преступлении.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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