В Башкирии следователь подделывала доказательства по уголовному делу

Сегодня, 21 августа, Бижбулякский суд вынес приговор в отношении 30-летней бывшей следовательницы отдела полиции Ермекеевского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, она признана виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу.
В суде установлено, что у сотрудницы полиции находились уголовные дела по фактам мошенничества. В целях улучшения показателей своей работы следователь подделала протоколы дополнительного допроса потерпевших и расписки о возмещении им ущерба от преступлений.
По требованию прокурора, женщина была уволена со службы за грубое нарушение служебной дисциплины. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на тот же срок. Отмечено,что подсудимая не признала свою вину в совершённом преступлении.