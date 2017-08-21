В Башкирии следователь подделывала доказательства по уголовному делу

По требованию прокурора, женщина была уволена со службы за грубое нарушение служебной дисциплины. Суд приговорил ее к полутора годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, на тот же срок. Отмечено,что подсудимая не признала свою вину в совершённом преступлении.