В Уфе следователи завели дело на начальника штаба полка ДПС

Мужчину подозревают в "крышевании" маршрутчиков.

38-летний начальник штаба полка ДПС ГИБДД по Уфе подозревается в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.

В апреле 2017 год подозреваемый трижды давал незаконные указания о не привлечении к административной ответственности трех водителей маршруток «Mercedes-Benz Sprinter» за неуплату штрафов.