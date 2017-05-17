В Уфе следователи завели дело на начальника штаба полка ДПС

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчину подозревают в "крышевании" маршрутчиков.
38-летний начальник штаба полка ДПС ГИБДД по Уфе подозревается в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике.
В апреле 2017 год подозреваемый трижды давал незаконные указания о не привлечении к административной ответственности трех водителей маршруток «Mercedes-Benz Sprinter» за неуплату штрафов.
Следователи проверяют причастность начальника штаба полка ДПС к аналогичным нарушениям. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей