В банке "Открытие" прокомментировали сообщения о проблемах с ликвидностью

- Эти сообщения ни в коей мере не соответствуют действительности, - заявили Медиакорсети в пресс-службе банка "Открытие". - Речь не идет об оттоке вкладов из банка. В июне мы планово и заблаговременно вернули средства клиентам, которые не могли размещать средства в банке, в связи с отменой действия международных рейтингов. Российский же рейтинг, присвоенный банку агентством АКРА ("ВВВ-"), на одну ступень ниже, чем требуется для работы с деньгами государства. Доля средств таких клиентов минимальная и составляет около 3-4% от наших пассивов. Их возврат не мог оказать существенного влияния на ликвидность, тем более что мы заблаговременно сформировали ее значительный запас.
В пресс-службе банка "Открытие" подчеркивают, что у него нет проблем с ликвидностью.
- Присвоенный рейтинг не оказал существенного влияния на важные показатели банка и его устойчивость, - отметили в пресс-службе. - Мы не согласны с оценками АКРА и считаем нашу кредитную политику взвешенной, а не рискованной. В целом она сегодня достаточно консервативна. У нас нет планов по агрессивному наращиванию кредитного портфеля.
Напомним, на прошлой неделе газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на аналитиков управляющей компании «Альфа-Капитал» о финансовых проблемах «Московского кредитного банка», «Бинбанка», «Промсвязьбанка» и «Финансовой корпорации «Открытие». Позднее "Альфа-банк" отозвал письмо своей дочерней компании "Альфа-Капитал", назвав высказанное там мнение "сугубо частным мнением менеджера компании", которое "не соответствует действительности". После этого Центробанк заявил о планах провести надзорную проверку, а затем подготовить обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, не является ли данная рассылка недобросовестной конкуренцией.
Пресс-службы двух банков, Бинбанка и Промсвязьбанка, ранее также опровергли информацию из рассылки.