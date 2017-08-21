В банке "Открытие" прокомментировали сообщения о проблемах с ликвидностью

- Эти сообщения ни в коей мере не соответствуют действительности, - заявили Медиакорсети в пресс-службе банка "Открытие". - Речь не идет об оттоке вкладов из банка. В июне мы планово и заблаговременно вернули средства клиентам, которые не могли размещать средства в банке, в связи с отменой действия международных рейтингов. Российский же рейтинг, присвоенный банку агентством АКРА ("ВВВ-"), на одну ступень ниже, чем требуется для работы с деньгами государства. Доля средств таких клиентов минимальная и составляет около 3-4% от наших пассивов. Их возврат не мог оказать существенного влияния на ликвидность, тем более что мы заблаговременно сформировали ее значительный запас.