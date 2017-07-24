«Бинбанк» и «Промсвязьбанк» прокомментировали рассылку «Альфа-капитала»

Представители банков сообщили, что заявления компании «не соответствуют действительности».

Пресс-службы двух банков, «Бинбанка» и «Промсвязьбанка», ответили Медиакорсети на запросы в связи с появившейся в среду, 16 августа, рассылкой «Альфа капитала» (дочерней компании «Альфа-банка»), в которой содержались рекомендации клиентам держать дистанцию от четырех банков (ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ) из-за высокорискованной политики, которой они якобы придерживаются, и перевести собственные активы в более надежные кредитные организации. Затем «Альфа капитал» опроверг эти сообщения, заявив «Ведомостям», что «личная точка зрения отдельного сотрудника в данном случае не соответствует позиции компании». В компании назвали письмо «частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании», а не официальной позицией.

То же самое сказали и в Альфа-банке: «Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании "Альфа капитал", является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности». А Центробанк впоследствии обратился в антимонопольное ведомство с просьбой проверить, не является ли эта рассылка недобросовестной конкуренцией.

Медиакорсеть обратилась с редакционными запросами к финансовым учреждениям с просьбой раскрыть их мнение по поводу «предупреждения о их рискованной кредитной политике» и рассказать нашим читателям, как обстоят дела в банках. Судя по заявлениям пресс-служб, всё в этих банках в порядке.

Пресс-служба «Бинбанка» отреагировала так:

По заявлениям «Альфа капитал»

- Заявления компании «Альфа капитал» не соответствуют действительности. Высказывания «Альфа капитала» в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию.

Про клиентов

- Клиенты Бинбанка ведут себя спокойно. Безусловно, некоторые из них задают вопросы относительно опубликованных в прессе заявлений представителя «Альфа капитала», однако все в конечном счете понимают, что это были безосновательные высказывания, дезинформация о крупных и устойчивых частных банках, а возможно – и попытка недобросовестной конкуренции. На портфеле вкладов Бинбанка и на каких-либо других направлениях бизнеса данные публикации не отразились.

Промсвязьбанк расценил публикацию в СМИ как пример недобросовестной конкуренции

А вот официальная позиция Промсязьбанка:

- В связи с публикацией в газете «Ведомости» Промсвязьбанк информирует о том, что в материале газеты распространяемое письмо УК «Альфа Капитал» расценивается как пример недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов.

В подзаголовке материала «Ведомостей» прямо указано, что «ЦБ просит ФАС проверить, не является ли предупреждение о проблемах ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ недобросовестной конкуренцией».

В ЦБ заявили: «Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения информации. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», – говорится в ответе ЦБ на запрос «Ведомостей». Таким образом, редакция даёт однозначную оценку деятельности УК «Альфа Капитал» как попытку информационного давления на другие успешные банки.

Альфа групп назвала клиентскую рассылку частным мнением аналитика. Альфа групп также акцентирует внимание на том, что распространённая информация не является достоверной: Альфа-банк продолжает работу с банками «Открытие», «Бинбанк», «Промсвязьбанк» и «МКБ» в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в этих банках, говорится в заявлении.

Финансовые показатели и рейтинги Промсвязьбанка отражают его устойчивое положение:

Рыночная устойчивость банка. Промсвязьбанк входит в число системно-значимых банков, то есть банков, на которые приходится около 60% всей банковской системы. Это означает, что к Промсвязьбанку применяются особые, повышенные меры контроля и заданы также повышенные значения по исполнению нормативов. Банк имеет высокие кредитные рейтинги, присвоенные как российскими, так и международными рейтинговыми агентствами: «ВВ-» Standard & Poor’s, «Ba3» Moody’s Investors Service, а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Рейтинговое агентство Эксперт РА 30 июня 2017 г. присвоило Промсвязьбанку рейтинг на уровне «ruA», что отражает умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой устойчивости.

Показатели прибыли банка постоянно улучшаются. По данным РСБУ, чистая прибыль Промсвязьбанка за 1-ое полугодие 2017 года выросла в 2 раза год-к-году и составила 5,1 млрд руб. Объем доходов от основных банковских операций (процентные доходы и комиссионные доходы) год-к-году вырос на 27% и составил 30,0 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 19% относительно результатов за аналогичный период прошлого года и составил 19,9 млрд руб. Доля чистого безрискового комиссионного дохода в общем операционном доходе банка выросла до 35%, что, в свою очередь, определило показательный 27%-ый рост основного дохода год-к-году.

Банк активно привлекает капитал на финансовых рынках В начале августа Промсвязьбанк разместил выпуск бессрочных еврооблигаций в объеме 500 млн долл. Данные средства после согласования с Банком России будут учеты в расчете достаточности капитала первого уровня. Реализация таких сделок доступна исключительно для крупных банков с хорошей репутацией.

Размещение бессрочного выпуска еврооблигаций позволит увеличить норматив достаточности основного капитала примерно на 200 - 300 б.п., что обеспечит повышенный запас прочности и соответствие растущим требованиям к капиталу системно значимых банков в соответствии с Базель-3:

- Норматив достаточности базового капитала банка на 1 июля 2017 года составил 6,7% (требование по Basel-3 – 6,10%)

- Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2017 года составил 8,0% (требование по Basel-3 – 7,6%)

- Норматив достаточности собственных средств банка на 1 июля 2017 года составил 13,6% (требование по Basel-3 – 9,6%).

Таким образом, Промсвязьбанк с запасом выполняет все требования ЦБ РФ к уровню достаточности капитала.

- Мы не фиксируем отток средств вкладчиков-физлиц из банка, - заявили в Промсвязьбанке. - Есть отдельные операции, глобально не отличающиеся от ежедневных. Это означает, что рынок не поверил в провокацию. ЦБ РФ, ФАС, а также СМИ дают однозначную негативную оценку действиям УК «Альфа Капитал» и расценивают как попытку информационного давления на успешные банки, более того, сотрудник Альфа-Банка вызван на допрос в ЦБ. Обращаем внимание, что как только стало известно о проверке в ЦБ, Альфа-Банк распространил информацию о том, что сведения, которые он поставлял на рынок, были необоснованными.