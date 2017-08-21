Следком Башкирии начал проверку по факту гибели мужчины на Павловке

По предварительным данным, 29-летний житель села Красный Ключ управлял катером своего знакомого с еще 4 пассажирами на борту. Один из них стоял с ним на верхней палубе, а остальные находились на нижней. Катер двигался на высокой скорости без освещения, нарушая правила судоходства. Под заброшенным причалом, управлявший катером мужчина и стоящий рядом пассажир ударились головой о металлическую балку. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте, а 25-летний пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами головы.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы башкирского следкома. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти одного пострадавшего и степени тяжести вреда здоровью другого. В ближайшее время будет решен вопрос о направлении материалов по подведомственности.