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Следком Башкирии начал проверку по факту гибели мужчины на Павловке

21 августа 2017, 15:40
Следственный комитет Башкирии сообщил о начале доследственной проверки по факту гибели мужчины на катере «Амур2Т» на Павловском водохранилище.

По предварительным данным, 29-летний житель села Красный Ключ управлял катером своего знакомого с еще 4 пассажирами на борту. Один из них стоял с ним на верхней палубе, а остальные находились на нижней. Катер двигался на высокой скорости без освещения, нарушая правила судоходства. Под заброшенным причалом, управлявший катером мужчина и стоящий рядом пассажир ударились головой о металлическую балку. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте, а 25-летний пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы башкирского следкома. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти одного пострадавшего и степени тяжести вреда здоровью другого. В ближайшее время будет решен вопрос о направлении материалов по подведомственности.

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