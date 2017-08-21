Сбербанк дарит малому бизнесу рекламную кампанию

Сбербанк совместно с партнёрами Google, Яндекс и Mail.ru предоставляет малому бизнесу возможность получить до 120 тысяч рублей в подарок на первую рекламную кампанию по продвижению бизнеса в интернете. Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть в Сбербанке расчётный счёт.
При открытии счёта клиент получит специальные предложение от партнёров Сбербанка. myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group удвоит первый платёж на рекламную кампанию размером до 75 тысяч рублей. Яндекс подарит бонусные 15 тысяч рублей при запуске кампании на сумму от 5 тысяч рублей. Партнеры Google увеличат платёж до 30 тысяч рублей в два раза. Данное предложение действует до 24 октября 2017 года.
«Многие компаний малого бизнеса уже ощутили эффективность контекстной рекламы и продвижения в соцсетях, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Чтобы помочь оценить её преимущества новичкам, Сбербанк договорился с интернет-гигантами об эксклюзивных условиях для первой кампании в интернете при открытии счёта в банке. Мы стремимся стать больше, чем банком для наших клиентов. Уже сегодня мы предлагаем им цифровые нефинансовые сервисы, которые обеспечивают новую степень свободы малому бизнесу и позволяют сфокусироваться на реальных задачах».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
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