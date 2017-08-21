Оставшихся без жилья после пожара жителей Ростова разместят в школах

Пункты временного размещения оставшихся без жилья горожан развернуты в школах №5 и №22. В здании Управления социальной защиты Пролетарского района города Ростова-на-Дону на улице Станиславского действует общий штаб для погорельцев, сообщает RostovGazeta.
Всю необходимую информацию пострадавшие и горожане могут получить по телефону горячей линии (863) 210-89-40.
«Также идет прием граждан, чье имущество пострадало при пожаре», - информирует пресс-служба мэрии.
Крупнейший в истории Ростова-на-Дону пожар начался в понедельник. Через несколько часов после возгорания огнем были охвачены уже десятки частных домов и строений. К борьбе с огненной стихией привлечены сотни человек личного состава сил МЧС, МВД, а также авиация и спецтехника.
Сообщается о 25 пострадавших.