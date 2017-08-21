Оставшихся без жилья после пожара жителей Ростова разместят в школах

Крупнейший в истории Ростова-на-Дону пожар начался в понедельник. Через несколько часов после возгорания огнем были охвачены уже десятки частных домов и строений. К борьбе с огненной стихией привлечены сотни человек личного состава сил МЧС, МВД, а также авиация и спецтехника.