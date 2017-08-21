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Оставшихся без жилья после пожара жителей Ростова разместят в школах

21 августа 2017, 22:50
Пострадавшие от пожара ростовчане могут временно разместиться в пунктах, развернутых в двух школах, сообщает RostovGazeta со ссылкой на горадминистрацию.

Пункты временного размещения оставшихся без жилья горожан развернуты в школах №5 и №22. В здании Управления социальной защиты Пролетарского района города Ростова-на-Дону на улице Станиславского действует общий штаб для погорельцев, сообщает RostovGazeta.

Всю необходимую информацию пострадавшие и горожане могут получить по телефону горячей линии (863) 210-89-40.

«Также идет прием граждан, чье имущество пострадало при пожаре», - информирует пресс-служба мэрии.

Крупнейший в истории Ростова-на-Дону пожар начался в понедельник. Через несколько часов после возгорания огнем были охвачены уже десятки частных домов и строений. К борьбе с огненной стихией привлечены сотни человек личного состава сил МЧС, МВД, а также авиация и спецтехника.

Сообщается о 25 пострадавших.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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