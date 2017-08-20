«Уфа» сыграла вничью в гостях с московским «Динамо»

На 87-й минуте Александр Зотов исправил свой промах первого тайма. Он успел на добивание, когда Беленов отбил опасный удар, и сравнял счет. Уже в добавленное время Иван Пауревич мог замкнуть подачу Слая с фланга и принести «Уфе» победу, но его удар головой пришелся рядом со штангой. Удар Стоцкого в самом конце матча также не стал победным, Шунин сумел его отразить.