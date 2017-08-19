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В Уфе нашлись родители трехлетнего заблудившегося мальчика

19 августа 2017, 14:56
Выяснилось, что за ребенком не уследила бабушка.

Нашлись родители мальчика, которого полицейские обнаружили одного на улице сегодня ночью 18 августа, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Выяснилось, что ребенка оставили погостить у бабушки, которая не уследила за внуком. И мальчик убежал один на улицу. Сейчас в ситуации разбираются полицейские. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, малыша на вид 3-4 лет, который назвался Андреем, нашли сегодня ночью. Сотрудники правоохранительных органов искали родителей малышей.

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