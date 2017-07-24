В Уфе ищут родителей ребенка, найденного на улице

На вид малышу 3-4 года.

Сегодня, 19 августа, около трех часов ночи полицейские обнаружили ребенка в Октябрьском районе Уфы, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На вид мальчику примерно 3-4 года. Представился Андреем. Как оказался на улице и где его родители объяснить не смог. Телосложение худощавое, на лице ссадины, был одет в красную кофту.

Если вы узнали ребенка, либо знаете его родителей, законных представителей, либо владеете какой-либо иной информацией об их местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам:

Дежурная часть МВД по РБ - (347) 279-39-02, Дежурная часть Управления МВД России по г.Уфе – (347) 237-19-60 или 02, Отдел полиции №6 Управления МВД России по городу Уфе – (347) 232-63-53, 237-63-04, 279-53-42.

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