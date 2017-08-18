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В Уфе из детского сада эвакуированы 86 малышей

18 августа 2017, 10:00
Эвакуация была учебной.

В рамках месячника пожарной безопасности детей в детском саду №209 проведена учебно-тренировочная эвакуация, сообщает пресс-служба администрации. По замыслу учений на первом этаже здания садика произошло возгорание – сработала пожарная сигнализация. Сотрудники садика сообщили о происшествии в пожарную охрану. После этого, часть персонала приступила к ликвидации возгорания при помощи подручных средств. В это же время остальные сотрудники организовали эвакуацию малышей из горящего здания. Всего из здания были эвакуированы 86 воспитанников и 26 человек персонала учреждения.

По словам начальника отдела профилактики пожаров по Советскому району Николая Бабенко, в целом, тренировка прошла успешно.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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