В Уфе из детского сада эвакуированы 86 малышей

В рамках месячника пожарной безопасности детей в детском саду №209 проведена учебно-тренировочная эвакуация, сообщает пресс-служба администрации. По замыслу учений на первом этаже здания садика произошло возгорание – сработала пожарная сигнализация. Сотрудники садика сообщили о происшествии в пожарную охрану. После этого, часть персонала приступила к ликвидации возгорания при помощи подручных средств. В это же время остальные сотрудники организовали эвакуацию малышей из горящего здания. Всего из здания были эвакуированы 86 воспитанников и 26 человек персонала учреждения.