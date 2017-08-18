В Башкирии нашли 3-летную девочку, пропавшую на сутки

В Башкирии нашли 3-летную девочку, которая пропала накануне вечером в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Как следует из сообщения, девочка жива, она сутки провела в лесу. В настоящее время ее везут в больницу на медосмотр.
Напомним, что сообщение о пропаже поступило вчера в полицию около 10 часов вечера, полиция Давлекановского района республики была поднята по тревоге. В поисках малышки принимали участие всего 226 человек, в том числе 150 волонтеров, 7 кинологов со служебными собаками. Также был запущен беспилотный летательный аппарат.