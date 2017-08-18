В Башкирии бывшего директора рынка будут судить за мошенничество

По версии следствия, мужчина с 2010 по 2012 годы тратил деньги предприятия на оплату штрафов, на сумму около 13 тыс рублей. Кроме того, с 2013 по 2015 годы он подделывал справки о своих доходах, занижая размер зарплаты. Фальшивый документ, мужчина использовал для оформления социальной стипендии для дочери. В результате его незаконных действий образовательному учреждению причинен материальный ущерб на сумму около 78 тыс. рублей.