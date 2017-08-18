Где в Уфе заработать 100 тысяч рублей в месяц

Больше всего – на 60% увеличилось количество вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. В настоящее время лучшие вакансии в этой сфере – шеф-повар (от 100 тыс руб), менеджер по туризму (от 30 тыс руб до 100 тыс руб), менеджер по сопровождению корпоративных клиентов (от 30 тыс руб до 35 тыс руб).