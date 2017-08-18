mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Где в Уфе заработать 100 тысяч рублей в месяц

18 августа 2017, 10:15
За полгода на рынке стало на 60% больше вакансий.

За первое полугодие этого года количество предложений на рынке труда Уфы возросло на 21%, следует из исследования рекрутингового портала Superjob.

Больше всего – на 60% увеличилось количество вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. В настоящее время лучшие вакансии в этой сфере – шеф-повар (от 100 тыс руб), менеджер по туризму (от 30 тыс руб до 100 тыс руб), менеджер по сопровождению корпоративных клиентов (от 30 тыс руб до 35 тыс руб).

На втором месте – предложения для рабочего персонала – рост на 54%. Лучшие вакансии в настоящее время: машинист катка грунтового (от 60 до 100 тыс руб), электросварщик (от 50 до 80 тыс руб.), рабочий на станок по расколке стеновых бетонных блоков (от 40 до 50 тыс руб).

На третьем месте вакансии административного персонала – рост на 39%. Здесь лучшие вакансии, открытые в настоящее время: специалист по обеспечению (до 40 тыс руб), администратор розничной сети (от 30 тыс руб), оператор call-центра (до 30 тыс руб)

Большая часть объявлений приходится на крупные компании (46% вакансий), более трети вакансий (36%) – предложения среднего бизнеса, остальные 18% объявлений о работе приходится на средний бизнес.

Материалы по теме
В Башкирии за год средняя зарплата выросла на 7,1 процента - БашстатЗарплата руководству «Башнефти» сократилась на 25,6 процентаВ башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний
#Новости#Ольга Корзик#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48