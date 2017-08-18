«Бинбанк» и «Промсвязьбанк» прокомментировали рассылку «Альфа-капитала»

- Мы не фиксируем отток средств вкладчиков-физлиц из банка, - заявили в Промсвязьбанке. - Есть отдельные операции, глобально не отличающиеся от ежедневных. Это означает, что рынок не поверил в провокацию. ЦБ РФ, ФАС, а также СМИ дают однозначную негативную оценку действиям УК «Альфа Капитал» и расценивают как попытку информационного давления на успешные банки, более того, сотрудник Альфа-Банка вызван на допрос в ЦБ. Обращаем внимание, что как только стало известно о проверке в ЦБ, Альфа-Банк распространил информацию о том, что сведения, которые он поставлял на рынок, были необоснованными.