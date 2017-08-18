Банк УРАЛСИБ снижает процентные ставки по ипотеке

Клиенты также могут воспользоваться специальной программой «Ипотечные каникулы», разработанной совместно с партнерами-застройщиками Банка специально для тех, кто планирует взять ипотеку в строящихся домах, продолжая при этом арендовать жилье. Минимальная ставка по данной программе составляет 10,5% годовых.