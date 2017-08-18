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Банк УРАЛСИБ снижает процентные ставки по ипотеке

18 августа 2017, 12:20
Банк УРАЛСИБ объявляет о снижении ставок по всем ипотечным программам. Новые тарифы по ипотечным программам вступают в силу с 21 августа 2017 года.

Банк УРАЛСИБ объявляет о снижении ставок по всем ипотечным программам. Новые тарифы по ипотечным программам вступают в силу с 21 августа 2017 года.

Минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет 9,4% годовых, на приобретение недвижимости на вторичном рынке – от 9,9% годовых. Минимальная ставка по программе рефинансирования кредитов сторонних банков понижена до уровня 9,9%.

Клиенты также могут воспользоваться специальной программой «Ипотечные каникулы», разработанной совместно с партнерами-застройщиками Банка специально для тех, кто планирует взять ипотеку в строящихся домах, продолжая при этом арендовать жилье. Минимальная ставка по данной программе составляет 10,5% годовых.

Кроме того, Банк увеличил максимальный срок кредита – теперь он составляет 30 лет.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «Банк УРАЛСИБ». По итогам 7 месяцев 2017 года, общий объём выдач ипотечных кредитов составил 9,9 млрд рублей, а портфель ипотечных кредитов увеличился более чем на 30% – до 33,8 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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