Банк УРАЛСИБ снижает процентные ставки по ипотеке

Банк УРАЛСИБ объявляет о снижении ставок по всем ипотечным программам. Новые тарифы по ипотечным программам вступают в силу с 21 августа 2017 года.
Минимальная ставка по кредиту на приобретение недвижимости на первичном рынке составляет 9,4% годовых, на приобретение недвижимости на вторичном рынке – от 9,9% годовых. Минимальная ставка по программе рефинансирования кредитов сторонних банков понижена до уровня 9,9%.
Клиенты также могут воспользоваться специальной программой «Ипотечные каникулы», разработанной совместно с партнерами-застройщиками Банка специально для тех, кто планирует взять ипотеку в строящихся домах, продолжая при этом арендовать жилье. Минимальная ставка по данной программе составляет 10,5% годовых.
Кроме того, Банк увеличил максимальный срок кредита – теперь он составляет 30 лет.
Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «Банк УРАЛСИБ». По итогам 7 месяцев 2017 года, общий объём выдач ипотечных кредитов составил 9,9 млрд рублей, а портфель ипотечных кредитов увеличился более чем на 30% – до 33,8 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно получить в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.