В Башкирии полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков

При осмотре его вещей и автомобиля, полицейские обнаружили пакетик с марихуаной весом около 15 грамм. Во время обыска на его приусадебном участке сотрудники правопорядка нашли также пакет с другим наркотическим средством более 1 кг. В машине стражи порядка нашли еще 6,5 г гашиша и 910 г марихуаны.