Поборы и группы в 50 человек: мамы Уфы рассказали о ситуации в детсадах

- В этом году мы попали в 325 садик. Нам сразу сказали, что нужно за охрану платить по 100 рублей. В группе в среднем по 30 человек (по факту все 40, если не больше). Если с каждого по 100 рублей, то получается неплохая зарплата, вроде бы. Но реально охранник получает 8-11 тысяч, а куда уходят остальные деньги? Да и вроде бы мы государственное учреждение, работа охранника и дворника должна оплачиваться государством, а не родителями. Все двери на блокировке домофона, камеры стоят, что он охраняет? Монитор? Пожилой охранник побежит спасать кого-то? Сомневаюсь, вся ответственность на воспитателях, если что не дай бог случится, отвечать именно им, а не охраннику. По поводу сборов родительского комитета, я за! Но только если эти деньги тратятся на игрушки, обучающий материал и канцтовары. Я лично не смогу молчать, а большинство, конечно же, лучше сдаст деньги, лишь бы их не трогали.