В Уфе откроют первый большой детский инклюзивный комплекс

Появится он в Парке Лесоводов 1 июня.

Первый большой детский инклюзивный комплекс откроется в Уфе 1 июня. Он появится в Парке Лесоводов. Подобных площадок в Уфе нет.

- Уфимцы уже давно нуждались в большой детской инклюзивной площадке. В этом году благодаря совместным усилиям Общественного совета при администрации Советского района Уфы и благотворительного образовательного фонда «Мархамат» идея воплотилась в жизнь, - говорит глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев. - Эта площадка поможет особенным и здоровым детям проводить больше времени друг с другом на открытом воздухе, сформирует чувства поддержки и значимости друг для друга.