Константин Кузнецов покинул должность директора издательства "Башкортостан"

- С августа прошлого года вопросы назначения директоров всех унитарных предприятий перестали быть прерогативой профильных министерств и ведомств и были переданы главе минземимущества Евгению Гурьеву, - говорится в сообщении. - В министерстве смену руководителя издательства пока не прокомментировали.