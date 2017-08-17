mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирии в этом году ученым могут не выплатить положенную зарплату

17 августа 2017, 11:36
В Башкирии сохраняется риск того, что целевые показатели по зарплате работников науки в этом году не будут достигнуты. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов ходе встречи с министром труда и соцзащиты России Любовью Ельцовой.

- Мы пока не можем найти консенсус, достичь договоренности с руководством научных учреждений, которые в основном являются федеральными, и наше влияние там совершенно небольшое, - сообщил глава региона. - Поэтому риск недостижения контрольных показателей по научным сотрудникам присутствует. Конечно, с этим мы должны работать.

В свою очередь Ельцова обещала помочь региональным властям в организационных вопросах.

- Действительно, вопрос о научных учреждениях, который Вы затронули, находится в федеральном ведении, - сказала она. - Сейчас сформирован бюджет на следующий год, готов проект предложения. Минтруд является координатором этой работы. Думаю, что мы сможем в дальнейшем скоммуницировать, чтобы у Вас было представление о том, какой объём средств будет выделен республике.

Материалы по теме
В Башкирии на повышение зарплат бюджетникам выделят около 4 миллиардовВ Уфе комбинат выплатил сотрудникам 18 миллионов рублей долгов по зарплатеВ Башкирии строителям выплатили более 13 миллионов долгов по зарплате
#Новости#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48