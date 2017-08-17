Башкирии в этом году ученым могут не выплатить положенную зарплату

- Действительно, вопрос о научных учреждениях, который Вы затронули, находится в федеральном ведении, - сказала она. - Сейчас сформирован бюджет на следующий год, готов проект предложения. Минтруд является координатором этой работы. Думаю, что мы сможем в дальнейшем скоммуницировать, чтобы у Вас было представление о том, какой объём средств будет выделен республике.