В Башкирии строителям выплатили более 13 миллионов долгов по зарплате

Но сделали это только после вмешательства прокуратуры.

В Нефтекамске строительная фирма «Нефтегазспецстрой» дочернее общество ОАО «Стронег» не выплачивало зарплату 174 рабочим с июля 2016 по май 2017 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Таким образом гражданам задолжали более 13 миллионов рублей.

Прокуратура возбудила на организацию административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде», штраф составил 35 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства предприятие рассчиталось с сотрудниками полностью.

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