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В Башкирии строителям выплатили более 13 миллионов долгов по зарплате
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии строителям выплатили более 13 миллионов долгов по зарплате
Сегодня, 10:15ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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