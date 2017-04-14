В Башкирии строителям выплатили более 13 миллионов долгов по зарплате
Сегодня, 10:15ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Но сделали это только после вмешательства прокуратуры.
В Нефтекамске строительная фирма «Нефтегазспецстрой» дочернее общество ОАО «Стронег» не выплачивало зарплату 174 рабочим с июля 2016 по май 2017 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Таким образом гражданам задолжали более 13 миллионов рублей.
Прокуратура возбудила на организацию административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде», штраф составил 35 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства предприятие рассчиталось с сотрудниками полностью.
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