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В Уфе в Инорсе поселилось семейство медведей из бетона

16 августа 2017, 15:40
Скульптуру гризли устанавливают в микрорайоне Инорс.

Как сообщает пресс-служба администрации, новый арт-объект - скульптура медведицы с медвежатами, расположился на улице Сельской Богородской. Автор композиции - сотрудник городского учреждения по благоустройству района Гербарт Калимуллин. Он трудился над созданием скульптуры в течение четырех месяцев. Скульптура выполнена из бетона и окрашена в краску бурого цвета. Весит арт-объект порядка 1,5 тонн, высота медведицы 1,7 метра, а ширина около трех метров.

Отметим, что это не первая композиция, созданная скульптором. В прошлом году на пересечении улиц Интернациональной и Вологодской установили лошадь с жеребенком.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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