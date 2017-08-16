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В Уфе пройдёт фестиваль «Аква-калейдоскоп»

16 августа 2017, 11:01
В костюмах обитателей подводного мира люди пройдут по улицам города.

Фестиваль «Аква-калейдоскоп» пройдет в Ленинском районе Уфы, в сквере «Волна». Обширной культурно-развлекательной программой будет охвачена вся территория сквера. В параде-фестивале примут участие жители разных возрастов, но обязательным условием станет наличие костюма на тему водного мира.

Также в программе: танцевальный флэш-моб и конкурсная программа «Веселый аквариум». Организаторы приглашают жителей Уфы и гостей столицы на тематический фестиваль-парад «Аква-калейдоскоп».

Уфимцев приглашают приqти 18 августа в 15.00 часов в сквер «Волна» микрорайон Затон.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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