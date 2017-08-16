В Уфе пройдёт фестиваль «Аква-калейдоскоп»

Фестиваль «Аква-калейдоскоп» пройдет в Ленинском районе Уфы, в сквере «Волна». Обширной культурно-развлекательной программой будет охвачена вся территория сквера. В параде-фестивале примут участие жители разных возрастов, но обязательным условием станет наличие костюма на тему водного мира.