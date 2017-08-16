В Уфе объявлен набор в студию детского мюзикла Гульшат Гайсиной

В новом учебном году актриса Молодежного театра, заслуженная артистка РБ Гульшат Гайсина, устраивает творческие прослушивания в свою «Студию детского мюзикла», сообщает пресс-служба министерства культуры.
- В этом году мы наконец-то будем работать в две смены, – сообщила руководитель студии Гульшат Гайсина. – Многие наши студийцы, занимавшиеся в прошлом году, переходят учиться в другую смену, но очень хотят продолжать осваивать актёрское мастерство. Поэтому мы решили сделать два потока.
Прослушивание состоится в Уфе 25 августа с 17:00 до 19:00 по адресу Ленина, 62 (Молодёжный театр).