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В Уфе объявлен набор в студию детского мюзикла Гульшат Гайсиной

16 августа 2017, 11:06
Ребята, успешно прошедшие прослушивание, будут зачислены в студию заслуженной артистки.

В новом учебном году актриса Молодежного театра, заслуженная артистка РБ Гульшат Гайсина, устраивает творческие прослушивания в свою «Студию детского мюзикла», сообщает пресс-служба министерства культуры.

- В этом году мы наконец-то будем работать в две смены, – сообщила руководитель студии Гульшат Гайсина. – Многие наши студийцы, занимавшиеся в прошлом году, переходят учиться в другую смену, но очень хотят продолжать осваивать актёрское мастерство. Поэтому мы решили сделать два потока.

Прослушивание состоится в Уфе 25 августа с 17:00 до 19:00 по адресу Ленина, 62 (Молодёжный театр).

#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
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