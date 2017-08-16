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В Уфе на проспекте Октября перекладывают новый асфальт

16 августа 2017, 12:00
Он не прошёл контроль качества.

В Уфе на участке проспекта Октября, в районе остановки «Железнодорожная больница», заново укладывают слой асфальтобетонного покрытия. При этом подрядчик ещё до контроля проб сотрудниками дорожной лаборатории выявил недостатки в качестве асфальта, сообщается на сайте администрации.

На всех участках ремонта дорог проводятся проверки качества асфальтобетонного покрытия. Городские службы приносят свои извинения за временные неудобства и призывают горожан проявить терпение и соблюдать скоростной режим.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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