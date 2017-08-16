В Уфе на проспекте Октября перекладывают новый асфальт

В Уфе на участке проспекта Октября, в районе остановки «Железнодорожная больница», заново укладывают слой асфальтобетонного покрытия. При этом подрядчик ещё до контроля проб сотрудниками дорожной лаборатории выявил недостатки в качестве асфальта, сообщается на сайте администрации.
На всех участках ремонта дорог проводятся проверки качества асфальтобетонного покрытия. Городские службы приносят свои извинения за временные неудобства и призывают горожан проявить терпение и соблюдать скоростной режим.