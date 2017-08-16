Игрок «Уфы» Дмитрий Стоцкий вошел в расширенный состав сборной России

- В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме, - прокомментировал решение главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке Конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам Чемпионата России в составах своих клубов.