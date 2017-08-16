Госавтоинспектор из Башкирии завоевал «серебро» на Всемирных играх в США

С 6 по 17 августа в США в городе Лос-Анджелесе проходят XVII Всемирные игры полицейских и пожарных. Как сообщает пресс-служба МВД, в этом году на мероприятие съехались более 2,5 тысяч участников, из более чем 70 стран мира.