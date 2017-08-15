В Уфе под предлогом закладок спортивного питания распространяют наркотики

Объявления с поиском курьера за достойную плату всё чаще встречаются в социальных сетях. Выглядят они примерно одинаково и весьма заманчиво: ищу пешего курьера. Свободный график. Плата от 3 000 рублей за три часа. Медиакорсеть откликнулась на одно из таких объявлений.
Примечательно, что работодателям не важны ни возраст, ни опыт работы человека.
Вот что написала нашему корреспонденту одна из таких «работодателей» в социальной сети ВКонтакте: «Ничего страшного, если нет опыта, у нас обучение предусмотрено с нуля. Суть проста, мы используем метод работы бесконтактным способом, все заказы уже оплачены, и так как наши компании заботятся о безопасности своих клиентов, а мы - своих сотрудников, все общение анонимное, в мессенджерах, чтобы исключить факт покупки/продажи стероидов.
Соответственно, ваша задача такая - методом закладки (бесконтактный способ) вы получаете адрес с товаром в черте города, товар уже запакован и расфасован. От Вас требуется только разнести его в одном из районов города. Как только закончили работу, связываетесь с руководителем и передаете ему отчет о проделанной работе. Каждая разнесенная единица товара оплачивается от 200 руб. И еще очень важный момент: покупать и продавать лично Вы ничего не будете. В Ваши обязанности будет входить лишь доставка оптового товара по розничным точкам», - пишет курьер (на момент публикации молодая женщина по имени Гера уже удалила свою страничку из соцсетей).
Нетрудно догадаться, что речь идет о так называемых закладках, которыми пользуются наркодилеры.
Как рассказали нам в пресс-службе МВД по РБ, только за первое полугодие 2017 года в нашей республике зарегистрировано 2940 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (1555 – в г. Уфе), 1937 из них связаны со сбытом (1057 – в г. Уфе).
- Сбыт наркотиков, как правило, происходит бесконтактным способом. Наркопотребители заказывают товар посредством интернет-магазинов, перечисляют деньги на счет, получают сообщение о том, где находится закладка с наркотическим средством. Злоумышленники прячут в определенных местах города свертки, после чего фотографируют место и уходят.
Такой способ сбыта наркодилеры стали широко использовать около десяти лет назад, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако способы борьбы с наркопреступностью такого рода имеются.Так, в текущем году расследовано 1235 наркопреступлений (607 – в г. Уфе), к ответственности привлечено 1052 лица. Пресечена деятельность 4 организованных преступных групп, занимающихся наркобизнесом.
При обнаружении закладчиков, мест потребления и продажи наркотических средств необходимо сообщить о данных фактах в ближайший отдел полиции. На сегодняшний день по возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято 61,3 кг наркотиков, большую долю в них составляют синтетические наркотики.
Многие начинающие наркопотребители не осознают опасности их потребления, считают их безвредными и разрешенными, основываясь на информации из Интернета. Широкому распространению синтетических наркотиков способствует возможность быстрого синтеза их аналогов, которые по своему воздействию на организм значительно превосходят традиционные виды наркотиков. В настоящее время курительная смесь - это просто носитель. Раньше в состав «спайсов» входили растительные галлюциногены: марихуана, голубой лотос, гавайская роза, шалфей предсказателей. В настоящее время растительные ингредиенты в «спайсах» заменены чистой химией. Поэтому, как и любая химия, они очень опасны для здоровья. Действуют они в первую очередь на нервную систему, в том числе на мозг, создавая измененные состояния сознания.
При применении данных веществ наиболее часто возникают галлюцинации, искажения картины мировосприятия. Человек в таком состоянии не способен критически оценивать собственные переживания, что может привести к самоповреждению или агрессии, направленной на окружающих. Даже спустя длительное время у человека остается тревога, нарушение сна, слуховые галлюцинации. Особенно опасно употребление синтетики при неврозах и депрессиях, так как может усугубить существующее состояние вплоть до попыток суицида.
Только в первом полугодии текущего года на территории республики зарегистрировано 28 смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами. Поэтому очень важна ранняя диагностика наркопотребления. Принято считать, что ребенок, выросший в идеальной семье, никогда не станет наркоманом. Однако даже самые любящие и заботливые родители могут что-то упустить, а в чем-то, наоборот, перегнуть палку, стремясь к идеалу. Определить, потребляет ребенок наркотики или нет, сложно, особенно если ребенок сделал это в первый раз или потребляет наркотики эпизодически. Около 80% родителей узнают о наркопотреблении ребенка, когда он уже зависим.
Основные признаки потребления синтетических наркотиков, которые в большей степени распространены в настоящее время:
-красные глаза, расширенные зрачки;
- нарушение координации движения, повышенная двигательная активность,расторможенность. Человек может ходить кругами или по определенной траектории, натыкается на разные предметы;
- потеря контроля над эмоциями, резкие перепады настроения. Употребителей спайсов часто возникают зрительные и слуховые галлюцинации, поэтому они могут быть агрессивными;
- нередки случаи амнезии, полной потери сознания.
Если у вас появились подозрения, не пытайтесь справиться с проблемой самостоятельно, - сообщают специалисты МВД по РБ. Наркозависимость требует длительного медикаментозного лечения и активной психологической помощи. Чем раньше вы обратитесь к специалистам – врачам психиатрам-наркологам, тем больше шансов у вашего ребенка вернуться к нормальной жизни.
Напомним, одним из самых резонансных случаев в истории республики было происшествие в Нефтекамске. В 2014 году в больницу города за неделю обратились 35 человек в возрасте от 16 до 30 лет, с признаками отравления психоактивными веществами. Пятеро отравившихся жителей Нефтекамска, в том числе один 17-летний подросток, скончались до приезда врачей.
Если раньше продавцы синтетических и обычных наркотиков не скрывали для своих курьеров, что те будут разносить, и для установки закладок использовались в основном несовершеннолетние, то сейчас методы продаж становятся всё искуснее (не прямое предложение разноса наркотических веществ), а привлечение на такую «работу» молодых людей происходит всё проще.
Напомним, в состав спайса входят опасные и токсичные химические вещества, которые вызывают не только зависимость, но и тяжелые психозы, панические атаки, шизофрению.
Сам наркотик появился в продаже в странах Европы с 2006 года и в первое время продавался под видом различных благовоний и трав через интернет-магазины.
В 2009 году удалось установить, что действующим компонентом смесей являются не вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества марихуаны. Употребление, хранение, пропаганда наркотиков запрещены в стране с 2014 года.
Напомним, если вам известны факты незаконного потребления, хранения, изготовления, распространения, наркотических и психотропных веществ, культивировании растений, содержащих наркотические средства, организации либо содержании притона для потребления наркотических веществ, просим сообщить об этом на телефон доверия МВД по Республике Башкортостан по номеру: 8(347) 279-32-92.