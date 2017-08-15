В Уфе под предлогом закладок спортивного питания распространяют наркотики

Соответственно, ваша задача такая - методом закладки (бесконтактный способ) вы получаете адрес с товаром в черте города, товар уже запакован и расфасован. От Вас требуется только разнести его в одном из районов города. Как только закончили работу, связываетесь с руководителем и передаете ему отчет о проделанной работе. Каждая разнесенная единица товара оплачивается от 200 руб. И еще очень важный момент: покупать и продавать лично Вы ничего не будете. В Ваши обязанности будет входить лишь доставка оптового товара по розничным точкам», - пишет курьер (на момент публикации молодая женщина по имени Гера уже удалила свою страничку из соцсетей).