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В Уфе на улице Фронтовых бригад закрыли опасную газозаправку

15 августа 2017, 14:48
Суд приостановил её деятельность на 60 суток.

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. Установлено, что ООО «УНП ГАЗ» эксплуатировало на улице Фронтовых бригад газозаправочную автомобильную станцию, которая является опасным производственным объектом, сообщается на сайте прокуратуры. При этом компания не получила лицензию, которая бы подтвердила безопасность автогазозаправки.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности». По итогам его рассмотрения суд остановил работу газовой заправки на срок 60 суток.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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