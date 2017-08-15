В Уфе на улице Фронтовых бригад закрыли опасную газозаправку

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. Установлено, что ООО «УНП ГАЗ» эксплуатировало на улице Фронтовых бригад газозаправочную автомобильную станцию, которая является опасным производственным объектом, сообщается на сайте прокуратуры. При этом компания не получила лицензию, которая бы подтвердила безопасность автогазозаправки.