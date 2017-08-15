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В Уфе "БашРТС" в этом году не соблюдает сроки ремонта теплосетей

15 августа 2017, 09:12
На ряде участков ремонтируемых теплосетей в этом году в Уфе не соблюдаются сроки работ. В "БашРТС" это объясняют нарушением закупочных процедур и растущими долгами потребителей.

Как сообщил сегодня на оперативке в мэрии директор "БашРТС" Сергей Лыков, сроки завершения ремонта перенесены на 14 из 78 участков теплосетей. По его словам это связано с закупочными процедурами. Тем не менее, Лыков пообещал, что капитальный ремонт будет выполнен в срок. Однако первого вице-мэра Салавата Хусанова такой ответ не устроил.

- Это ваш внутренний вопрос, Сергей Иванович, график утвержден еще в марте месяце, сегодня не выполняется, - возмутился Хусаинов. - Поэтому с выходом на месте оцениваете каждую ремонтную бригаду. Никаких корректировок быть не может, это я категорически запрещаю.

В своем докладе Лыков также сообщил, что растут долги потребителей. По итогам первого полугодия они превысили 4 миллиарда.

- Задолженность есть, а почему вы не указываете, что достаточно серьезно изменился тариф? - обратился к Лыкову Хусаинов. - Вы только указываете одно, а другую сторону забываете.

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#Новости#Теплосети#ЖКХ Уфы#Наталья Кузнецова#Город
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