В Уфе "БашРТС" в этом году не соблюдает сроки ремонта теплосетей

Как сообщил сегодня на оперативке в мэрии директор "БашРТС" Сергей Лыков, сроки завершения ремонта перенесены на 14 из 78 участков теплосетей. По его словам это связано с закупочными процедурами. Тем не менее, Лыков пообещал, что капитальный ремонт будет выполнен в срок. Однако первого вице-мэра Салавата Хусанова такой ответ не устроил.
- Это ваш внутренний вопрос, Сергей Иванович, график утвержден еще в марте месяце, сегодня не выполняется, - возмутился Хусаинов. - Поэтому с выходом на месте оцениваете каждую ремонтную бригаду. Никаких корректировок быть не может, это я категорически запрещаю.
В своем докладе Лыков также сообщил, что растут долги потребителей. По итогам первого полугодия они превысили 4 миллиарда.
- Задолженность есть, а почему вы не указываете, что достаточно серьезно изменился тариф? - обратился к Лыкову Хусаинов. - Вы только указываете одно, а другую сторону забываете.