В Уфе "БашРТС" в этом году не соблюдает сроки ремонта теплосетей

Как сообщил сегодня на оперативке в мэрии директор "БашРТС" Сергей Лыков, сроки завершения ремонта перенесены на 14 из 78 участков теплосетей. По его словам это связано с закупочными процедурами. Тем не менее, Лыков пообещал, что капитальный ремонт будет выполнен в срок. Однако первого вице-мэра Салавата Хусанова такой ответ не устроил.