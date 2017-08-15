Новый тренер «Анжи» рассказал о подготовке к матчам с «Рубином» и «Уфой»

В субботу, 12 августа, о своей отставке с поста главного тренера ФК «Анжи» заявил Александр Григорян. Новым главным тренером махачкалинского клуба был назначен Вадим Скрипченко. Сегодня агентству «Р-спорт» он рассказал о подготовке к ближайшим матчам против «Рубина» и «Уфы».
В седьмом туре «Анжи» сыграет в гостях с казанским «Рубином», в восьмом туре - примет «Уфу».
- Исходя из этого, скажу, что в ближайших матчах мы будем отталкиваться от игры соперников и постараемся на тех слабых местах, которые, безусловно, есть у «Рубина» и «Уфы», использовать свои сильные стороны, - сказал Вадим Скрипченко. - Поэтому говорить о какой-то философии на сегодняшний день не приходится. Я думаю, что в процессе дальнейшей работы, с ознакомлением с командой и в процессе тренировок мы выработаем определенную философию. Пока наша задача - работать на результат.
Вообще клуб «Анжи» обладает неплохим подбором футболистов, но постарается приобрести новичков на определенные позиции до закрытия трансферного окна (31 август), заявил новый главный тренер «Анжи».