Новый тренер «Анжи» рассказал о подготовке к матчам с «Рубином» и «Уфой»

- Исходя из этого, скажу, что в ближайших матчах мы будем отталкиваться от игры соперников и постараемся на тех слабых местах, которые, безусловно, есть у «Рубина» и «Уфы», использовать свои сильные стороны, - сказал Вадим Скрипченко. - Поэтому говорить о какой-то философии на сегодняшний день не приходится. Я думаю, что в процессе дальнейшей работы, с ознакомлением с командой и в процессе тренировок мы выработаем определенную философию. Пока наша задача - работать на результат.