В Уфе жители микрорайона Затон на сутки останутся без воды

В Уфе в микрорайоне Затон с 12.00 17 августа до 11.00 18 августа будет прекращено холодное водоснабжение, сообщили в администрации города. Это связано с отключением водопроводной линии Д – 600, 500 мм по проспекту Дружбы народов в микрорайоне Затон.
– для врезок водопровода 2Д – 355 мм в ВК № 55-0411 Центра спортивной подготовки по ул. Камышлинская; – для замены ЗА № 1 Ду-600 мм в ВК № 55-0102.
В период ремонтных работ, силами МУП «Уфаводоканал» будет осуществляться подвоз воды по адресам: ул. Ахметова, 304 (СОШ № 4), ул. Ахметова, 320 (Лицей № 46), ул. Летчиков, 8, на въезде микрорайона Сафроновский.