В Уфе жители микрорайона Затон на сутки останутся без воды

В Уфе в микрорайоне Затон с 12.00 17 августа до 11.00 18 августа будет прекращено холодное водоснабжение, сообщили в администрации города. Это связано с отключением водопроводной линии Д – 600, 500 мм по проспекту Дружбы народов в микрорайоне Затон.