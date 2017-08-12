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Тест: Как хорошо вы знаете главные бренды Башкортостана?
12 августа 2017, 17:31
Бренд Башкортостана - липовый мед и нефть. Проверим, какие местные бренды вы знаете еще?
Тест: Как хорошо вы знаете главные бренды Башкортостана?
Растительное масло, яблоки и даже томатный соус - все у нас свое, родное. Проверим, какие продукты производят в разных районах Башкирии.
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