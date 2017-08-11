В Уфе на митинг планируют выйти около 200 обманутых дольщиков Башкирии

Обманутые дольщики Башкирии планируют провести в Уфе в сентябре общереспубликанскую акцию протеста, сообщил «Медиаксорети» участник инициативной группы Виталий Листков. По его словам, предварительная дата уже назначена – это 16 сентября. Акция должна пройти в форме митинга. Виталий уточнил, что по предварительным данным в акции примет участие около 200 человек. С плакатами планируют выйти обманутые дольщики из Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска. В акции примут участие люди, которые вложились в строительство жилых комплексов «Юл-Ай», «Урал», объектах, которые возводила компании «Строитель», «Интеграл» и др.