В Уфе на митинг планируют выйти около 200 обманутых дольщиков Башкирии

Обманутые дольщики Башкирии планируют провести в Уфе в сентябре общереспубликанскую акцию протеста, сообщил «Медиаксорети» участник инициативной группы Виталий Листков. По его словам, предварительная дата уже назначена – это 16 сентября. Акция должна пройти в форме митинга. Виталий уточнил, что по предварительным данным в акции примет участие около 200 человек. С плакатами планируют выйти обманутые дольщики из Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска. В акции примут участие люди, которые вложились в строительство жилых комплексов «Юл-Ай», «Урал», объектах, которые возводила компании «Строитель», «Интеграл» и др.
- Мы хотим выйти на площадь к Дворцу спорта, - сказал Виталий Листков. – Пока заявку в администрацию города мы не подали, но обязательно сделаем это в установленные законом сроки.
- Политических требований у нас не будет никаких. У нас будет требование просто достроить наши дома, - сказал Виталий Листков.
Напомним, ранее мы писали о том, что на митинг собрались жители республики, так и не ставшие владельцами квартир "Миловского парка". По словам представителей инициативной группы, на него собрались пойти около 1000 человек.