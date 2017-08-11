В канун Дня строителя ведущая отрасль Башкирии переживает непростое время

Недавняя отставка вице-премьера правительства Башкирии Ильяса Мунирова стала неожиданностью для многих. Сам Ильяс Муниров 3 августа текущего года, в канун своего скоропостижного «перехода на другую работу», весьма уверенным голосом зачитал обнадеживающий доклад на коллегии одного из подчиненных ему ведомств – Госкомтранса и вручил награды отличившимся дорожникам. Как говорят в таких случаях, был полон планов на будущее. Тем не менее, уже после его отставки эксперты отметили, что данное событие очень уж напоминает уход тяжело больного пациента – это было ожидаемо, хотя и случилось внезапно.
Средняя температура по больнице
Уходу Ильяса Мунирова с должности вице-премьера предшествовало немало тревожных симптомов. Одно только уголовное дело в рамках расследования крупной аферы со строительством дорог и моста в Караидельском районе Башкирии, которое начали расследовать минувшей зимой сотрудники регионального УФСБ, чего стоит: фиктивные документы о строительстве моста и дороги, исчезнувшие на счетах подрядчиков 230 млн рублей, перечисленные из федерального бюджета за фактически невыполненные работы. Масла в огонь добавили и недавние протестные акции населения, прошедшие в поселке Сарва в Нуримановском районе республики. Темой для них стали невыносимые условия, в которых оказались люди: лесовозы комбината «Кроношпан», доставляющие сырье на предприятие, превратили местную дорогу в месиво и в период обильных ливней отрезали сельчанам связь с внешним миром. И это только часть информации из «досье» на Ильяса Мунирова, собранного на него в последнее время журналистами.
Помимо них, самыми болезненными событиями, объективно характеризующими положение дел в строительной отрасли, эксперты называют череду голодовок и других акций протеста, которые недавно провели обманутые дольщики, которых, по официальным данным, на сегодняшний день в Башкирии проживает порядка 500-600 человек. В целом же в зоне риска, по оценкам специалистов, в Башкирии сегодня оказались около 3,5 тысячи дольщиков. Пока никакой реакции от государства, кроме обещания запретить в будущем долевое строительство, попавшие в беду люди не дождались.
Более того, многие поступки властьимущих повергли их в отчаяние. Например, после того, как в начале августа уфимские обманутые дольщики, которые не могут получить квартиры по 7-8 лет, объявили голодовку и попросили о личной встрече с главой Башкирии, Рустэм Хамитов пока так и не выкроил времени для общения с ними. Но зато он лично приехал в гости домой к почтенному председателю уфимского клуба филофонистов и в рамках продолжительной интеллигентной беседы пообещал оказать всемерную помощь для организации встреч любителей музыки.
Именно после этого события в нашу редакцию позвонил представитель одной из инициативных групп обманутых дольщиков Уфы и сообщил, что вместе с собратьями по несчастью шокирован отношением властей к их проблеме.
«Видимо, власти решили относиться к нам по принципу: если проблему игнорировать, то она как-нибудь решится сама, пройдет как сезонная простуда. Но наша беда гораздо серьезнее!» – эмоционально заявил наш собеседник.
Больше всего его возмутил тот факт, что на фоне всего происшедшего чиновники продолжают бодро рапортовать с высоких трибун о достигнутых успехах и получать награды за свои трудовые «подвиги».
«Как генеральный директор Фонда жилищного строительства РБ, на совести которого наши страдания, смог получить звание «Руководитель года-2017»? Это что, насмешка над нами?!» - задался вопросом обманутый дольщик.
Нам это тоже показалось несколько странным. И мы решили прояснить ситуацию.
Награда нашла «героя»
Известно, что ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС РБ) является одним из наиболее авторитетных предприятий в строительной отрасли и насчитывает многолетнюю славную историю. Но с другой стороны, наиболее свежие сведения о его деятельности позволяют заподозрить, что в компании сейчас не все так гладко.
Судя по данным свежего рейтинга предприятий строительной отрасли России, основанного на оценке объемов текущего жилищного строительства, ФЖС за год упал в этом рейтинге сразу на 21 позицию! Для сравнения: Инвестиционно-строительный комитет Уфы опустился в этом рейтинге только на одну ступеньку.
У людей, хоть немного интересующихся экономической жизнью республики, и особенно ситуацией на строительном рынке, название Фонда жилищного строительства в последнее время находится на слуху, потому что не бывает дня, чтобы его не вспоминали в той или иной публикации или телепередаче. Стабильно упоминается ФЖС и в жалобах на имя главы Башкирии, прокуроров и руководителей Следственного комитета местного и федерального уровней, а также президента страны. Жалуются и обманутые дольщики, и стройподрядчики, оставшиеся без денег.
Судя по информации из картотеки Арбитражного суда Башкирии, ФЖС является сегодня рекордсменом по участию в рассмотрении исковых заявлений, причем как в качестве истца, так и в качестве ответчика либо третьей стороны. Как истец он фигурирует почти в 500 судебных разбирательствах, около трети из них еще не завершены. Примерно такая же ситуация с делами, по которым ФЖС проходит ответчиком. Большинство исков связаны со сдачей жилых домов и решением участи обманутых дольщиков. И пока ни у властей республики, ни у руководства ФЖС, похоже, не получилось найти панацею от этой беды.
Нынешнего главу ФЖС Владислава Туманина и его команду в коридорах власти называют «людьми Нагорного». Для этого есть основания, прежде всего, хотя бы потому, что они заняли свои места в ФЖС вскоре после того, как Владимир Нагорный пришел в правительство на должность вице-премьера. Предполагается, что их действия получают благословение в высоких кабинетах. И тот факт, что Туманин и его подчиненные до сих пор продолжают работать в ФЖС, несмотря на большой поток недовольства в их адрес, автоматически подтверждает, что этими специалистами «наверху» вполне довольны.
Рабочие моменты
Тем не менее, действительность такова, что, к сожалению, сейчас уже нельзя сказать, что бренд ФЖС был и остается символом и гарантией высокого качества работы. Многочисленные претензии в адрес Фонда поступают не только от обманутых дольщиков, но и от тех, кто смог рано или поздно въехать в квартиры, но вынужден был потом исправлять многочисленные недоделки строителей. Очевидно, что руководство ФЖС и его подчиненные, не очень-то заботятся о контроле за ходом работ на объектах. Наглядной иллюстрацией этому может послужить выложенная в соцсети запись телефонного разговора дольщиков с сотрудником ФЖС, курировавшим строительные работы в «их» доме.
Почему представителям ФЖС сложно выстроить нормальную работу со строителями, стало понятно после того, как в Уфе и других городах Башкирии начали происходить голодовки и митинги возмущенных строителей, которым пришлось через суды и прочие инстанции выколачивать с Фонда деньги за выполненные работы. Среди заказов, за которые задолжал перед ними ФЖС, были не только жилые дома (включая стройки с обманутыми дольщиками), но и объекты, которые ударными темпами возводились к саммитам ШОС и БРИКС. Строителей не устраивали отговорки представителей Фонда и ссылки на подготовку к саммитам, подкосившую финансовую устойчивость многих отраслей республики. Обещали – значит, должны рассчитаться!
Адвокаты строителей проявили завидную сноровку и раскопали шокирующую информацию, о том, что «Руководитель года-2017» Владислав Туманин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за экономические преступления. Так, трижды (в августе 1999 года и в апреле и мае 2001 года) он был осужден за уклонение от налогов; затем, в декабре 2009 года, будучи директором предприятия, он привлекался к ответственности за присвоение или растрату, а в июле 2010 года – за нарушение правил регистрации огнестрельного оружия.
Кстати, криминальный «послужной список» Владислава Туманина в скором времени может пополниться судимостью по еще одной статье Уголовного кодекса РФ. По имеющейся у нас информации, полиция и Следственный комитет в настоящее время ведут расследование по уголовному делу, касающемуся подозрений на преднамеренное банкротство ООО «Дирекция капитального строительства ФЖС РБ» - дочерней компании ФЖС.
Мы будем следить за развитием событий.