В канун Дня строителя ведущая отрасль Башкирии переживает непростое время

Тем не менее, действительность такова, что, к сожалению, сейчас уже нельзя сказать, что бренд ФЖС был и остается символом и гарантией высокого качества работы. Многочисленные претензии в адрес Фонда поступают не только от обманутых дольщиков, но и от тех, кто смог рано или поздно въехать в квартиры, но вынужден был потом исправлять многочисленные недоделки строителей. Очевидно, что руководство ФЖС и его подчиненные, не очень-то заботятся о контроле за ходом работ на объектах. Наглядной иллюстрацией этому может послужить выложенная в соцсети запись телефонного разговора дольщиков с сотрудником ФЖС, курировавшим строительные работы в «их» доме.