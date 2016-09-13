В Башкирии решили приватизировать Фонд жилищного строительства

О планах акционирования ФЖС стало известно летом прошлого года. Как сообщала газета «КоммерсантЪ», реорганизация была вызвана необходимостью погашения крупных кредитов. Банки отказывали застройщику в выдаче новых кредитов, а собственных средств не хватало. Из-за этого ФЖС в частности не мог приступить к строительству комплексов «Гагарин», «Динамо», «Аврора» и «Альтаир» в Уфе.