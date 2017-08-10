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В Башкирии власти пообещали повысить зарплату бюджетникам к 2018 году

10 августа 2017, 17:48
Средняя оплата труда по республике составит более 30 тысяч рублей.

Сегодня, 10 августа, в правительстве РБ состоялась комиссия по корректировке бюджета Башкирии на следующий год, сообщает ГТРК. Рассматривался базовый вариант главного финансового документа региона. Было сказано, что все социальные обязательства бюджета будут сохранены, кроме того, у бюджетников вырастет зарплата.

- Это должно нам обеспечить поддержание высокого уровня кредитоспособности, который присваивается нам уже в течении длительного времени рейтинговыми агентствами, и мы рассчитываем, что и в 2018 году наши рейтинговые позиции будут подтверждены, - отметил на заседании премьер-министр РБ Рустэм Марданов.

Особо отмечено, что будет увеличен будет налог на имущество. Часть этих отчислений передадут в муниципалитеты.

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