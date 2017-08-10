В Башкирии власти пообещали повысить зарплату бюджетникам к 2018 году

- Это должно нам обеспечить поддержание высокого уровня кредитоспособности, который присваивается нам уже в течении длительного времени рейтинговыми агентствами, и мы рассчитываем, что и в 2018 году наши рейтинговые позиции будут подтверждены, - отметил на заседании премьер-министр РБ Рустэм Марданов.