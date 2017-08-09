В Уфе пройдет мотопробег в рамках патриотической акции

Как сообщает Ufa-Room, 10 августа в 17:00 в рамках федеральной патриотической акции «Мотопробег «На Севастополь-2017» в Уфе на площади имени Салавата Юлаева остановится мотоколонна Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».
На большом диодном экране продемонстрируют лучшие моменты Байк-шоу, которые проходили в Севастополе за последние три года. Любой желающий сможет сфотографироваться с «Ночными волками» и их мотоциклами.
Также в этот день установят Стену Благодарности, на которой уфимцы смогут написать несколько слов благодарности тем, кто сражался за свободу страны. Такие стены установят и в других городах мотопробега.