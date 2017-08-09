У мобильного банка УРАЛСИБ появились новые сервисы

– оплата услуг по штрихкоду на квитанции. Теперь не придётся заполнять длинную форму оплаты коммунальных услуг. Достаточно сфотографировать штрихкод (нужно нажать на кнопку сфотографировать в форме оплаты услуги) на квитанции – и все данные автоматически подставятся. Доступно для самых востребованных коммунальных платежей, в том числе для услуг системы Город и ЖКУ Москвы.