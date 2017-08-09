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У мобильного банка УРАЛСИБ появились новые сервисы

9 августа 2017, 10:39
Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк для физических лиц на операционных системах iOS, Android и Windows Phone, добавив в него ряд полезных и удобных функций и сервисов.

Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк для физических лиц на операционных системах iOS, Android и Windows Phone, добавив в него ряд полезных и удобных функций и сервисов.

Теперь клиенту, использующему Мобильный банк УРАЛСИБа доступны такие возможности как:

– управление карточными услугами: возможность подключать и отключать непосредственно в Мобильном банке смс-информирование об операциях по карте, а также подключиться к программам лояльности УРАЛСИБа – программе «Комплимент» и «Время в подарок».

– аналитика расходов – функционал, позволяющий отслеживать расходы по карте в разрезе каждой категории.

- вход по отпечатку пальца (TouchID) для пользователей смартфонов на Android 6.0 и выше. Настройте вход по отпечатку через меню «Быстрый вход» в настройках профиля.

– оплата услуг по штрихкоду на квитанции. Теперь не придётся заполнять длинную форму оплаты коммунальных услуг. Достаточно сфотографировать штрихкод (нужно нажать на кнопку сфотографировать в форме оплаты услуги) на квитанции – и все данные автоматически подставятся. Доступно для самых востребованных коммунальных платежей, в том числе для услуг системы Город и ЖКУ Москвы.

Более подробно узнать о возможностях Мобильного банка, а также скачать мобильное приложение можно на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 277 точек продаж, 1 499 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 447 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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