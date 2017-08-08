Скандал вокруг «Мортадель»: документы подтвердили следы ДНК человека

Издание «Новые известия» имеет доступ к результатам экспертизы, проведенной исследовательским центром. Образцы продукции взяли 25 апреля 2017 года и по пяти проверочным протоколам в продукции «Мортадель» не обнаружены заявленные в составе продукты. Однако присутствуют компоненты, которых в перечне быть не должно.
Так, по итогам экспертизы колбаса «Краковская» не соответствует российскому ГОСТу, поскольку в ее составе найдены каррагинан и коллагеновый животный белок. Аналогичное относится и к колбасе «Зернистая», в которой эксперты обнаружили вместо заявленного состава мясо птицы механической обвалки. Кроме этого, в сосисках компании не была найдена ДНК крупного рогатого скота, что заявлено на этикетке.
Руководитель «АКОРТ» Илья Ломакин-Румянцев подтвердил легитимность подобных экспертиз на ДНК человека. Как полагает эксперт, обнаружение ДНК в продуктах препятствует развитию бизнеса. Однако в ситуации с колбасной продукцией «Мортадель», кроме зафиксированного следа, еще много несоответствий по составу.
По информации СМИ, вице-президент ООО «Фирма «Мортадель» Эльвира Агурбаш раньше отрицала проведение экспертизы на наличие человеческой ДНК и пообещала разобраться в законности данной процедуры. Однако результат подтвердился, но ДНК выявили только в составе нескольких видов колбас, а, значит, это не является производственным стандартом. В связи с этим Агурбаш не удастся назвать такую находку обычной практикой.
Выходит, «Мортадель» занимается обманом покупателей, и подтвердить это способна только специальная экспертиза продукции. Однако все проверки засекречены и определить, настоящую ли колбасу ест покупатель или крахмал, можно только, если скандал разразиться на уровне СМИ и будет обнародован.
Возможно, теперь и правоохранительные органы заинтересуются результатами экспертизы.