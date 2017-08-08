Скандал вокруг «Мортадель»: документы подтвердили следы ДНК человека

Так, по итогам экспертизы колбаса «Краковская» не соответствует российскому ГОСТу, поскольку в ее составе найдены каррагинан и коллагеновый животный белок. Аналогичное относится и к колбасе «Зернистая», в которой эксперты обнаружили вместо заявленного состава мясо птицы механической обвалки. Кроме этого, в сосисках компании не была найдена ДНК крупного рогатого скота, что заявлено на этикетке.