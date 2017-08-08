«Роснефть» VS АФК «Система» 6 - прямая трансляция из суда

По факту "Башнефть" в ходе реорганизации потеряла свои акции, а взамен ничего не получила. В ответ на то, что каждый этап был законен, как заявляют ответчики, говорит, что это было обычное причинение убытков: "Ответчики просто выводили активы компании". "Роснефть" настаивает на том, что по отдельности каждый этап рассматривать не стоит, а смотреть на реорганизацию и ее итоги в совокупности. Про аргумент ответчиков о выходе на IPO говорит, что это не подтверждено документально. В компании считают, что в суде представлено уже достаточно доказательств и просят удовлетворить иск.