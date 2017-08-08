«Роснефть» VS АФК «Система» 6 - прямая трансляция из суда

На предыдущих заседаниях судья отклонила все ходатайства ответчиков. В то же время все ходатайства истцов были удовлетворены. В процесс также безуспешно пытались войти несколько третьих лиц. На последнем заседании ответчики требовали отвода судьи, но и в этом было отказано.
14.17 Судебное заседание начинается. Зал вновь полон, журналистов и слушателей в два-три раза больше, чем участников процесса.
Судья проверяет явку лиц.
14.26 АФК ходатайствует об отложении судебного заседания. Представитель АФК поясняет это тем, что третьи лица (компания ТАН-капитал и гражданин Кислицын), которым не дали вступить в процесс, подали аппеляционные жалобы. Аргумент - постановление пленума Верховного суда номер 36. Также он обращает внимание на то, что о "не со всем правильном подходе арбитражного суда РБ уже пишут ведущие деловые СМИ".
Система-инвест поддерживает ходатайство.
"Роснефть" выступает против. Представитель "Роснефти" считает, что руководствоваться в данном случае нужно АПК, который не содержит обязательств об отложении судебных разбирательств в такой ситуации.
"Башнефть" и Минземимущества считают это вновь затягиванием процесса и злоупотреблением правом.
АФК: "Нам предлагают попрать пленум, АПК, это какие-то незаконные процессуальные действия". В "Системе" подчеркивают, что это ("Роснефть") госкомпания, которой бы надо заботиться о своем имидже.
"Система инвест": просим суд руководствоваться пленумом Верховного суда, а не позицией "Роснефти". Суд протокольно определил отказать в удовлетворении ходатайства.
14.45 АФК подает уточненное ходатайство о привлечении аудитора к участию в деле (они заявляли его на прошлом заседании).
Истцы просят ограничить время выступления до 15 минут, но ответчики просят не ограничивать время. Они аргументируют это тем, что у них много доказательств.
Судья на месте решает пока оставить это ходатайства.
- Посмотрим, будут ли злоупотребления в ходе заседания, - говорит она.
14.55 АФК представляет уточненное ходатайство о привлечении аудитора. Перед специалистом, если его привлекут, ответчики предлагают поставить пять вопросов относительно того, была ли реорганизация "Башнефти" убыточной.
15.00 Против ходатайства выступает представитель "Башнефти". Он считает, что вопросы, затрагиваемые в иске, не входят в компетенцию аудитора. Подчеркивает, что причиненные убытки могут быть не указаны в годовом отчете компании, и бухгалтерская отчетность тут не причем. Кроме того, аудиторы, которых предлагают привлечь ответчики, по его мнению, зависимы от АФК и являются заинтересованными лицами.
"Роснефть": не надо путать убытки экономические и убытки гражданско-правовые. Сначала ответчики просили приобщить к делу ненужные документы, а теперь ненужных специалистов.
В частности, они считают, что если реорганизация была убыточной, это должно было быть отражено в бухгалтерской отчетности "Башнефти".
15.13 Представительница АФК достаточно эмоционально настаивает, чтобы ходатайство было удовлетворено, так как это способствует всестороннему изучению дела.
- Очень просто установить 15 каждому, написать тупое исковое заявление и больше ничего не надо! Так нельзя, должен же быть предел какой-то!
Суд определяет порядок рассмотрения процессуальных действий: рассмотреть ходатайства после заслушиваний позиций сторон.
АФК перебивает судью: у ответчиков еще одно ходатайство.
Судья предоставляет слово истцу и напоминает ответчикам о порядке проведения заседания.
15.15 Наконец начинается рассмотрение дела по существу.
15.28 "Роснефть" еще раз представляет свою позицию, основные моменты которой уже были озвучены на предыдущих заседаниях. Подчеркивает что при проведении реорганизации была очевидна недобросовестность ответчиков.
По факту "Башнефть" в ходе реорганизации потеряла свои акции, а взамен ничего не получила. В ответ на то, что каждый этап был законен, как заявляют ответчики, говорит, что это было обычное причинение убытков: "Ответчики просто выводили активы компании". "Роснефть" настаивает на том, что по отдельности каждый этап рассматривать не стоит, а смотреть на реорганизацию и ее итоги в совокупности. Про аргумент ответчиков о выходе на IPO говорит, что это не подтверждено документально. В компании считают, что в суде представлено уже достаточно доказательств и просят удовлетворить иск.
"Роснефть" настаивает на удовлетворении иска в прежнем объеме - 170,6 миллиарда, подчеркивая, что это не дополнительные убытки, а изначальная сумма, увеличенная "с учетом специфики хозяйственной деятельности общества".
16.00 Слово предоставляется представителю "Башнефти". В целом, он солидарен с иском "Роснефти". Но подчеркивает, что действия ответчиков были "циничными".
Под "циничными" лозунгами реорганизации, фактически производился вывод имущества. "Башнефть" считает, что факт причинения убытков в суде доказан, компания в результате реорганизации "ничего не получила". Полагает, что "здесь все предельно просто, убытки были причинены". Просит удовлетворить иск в полном объеме.
16.10 АФК задает множество уточняющих вопросов, которыми, похоже, пытается вывести суд на мысль о том, что каждый этап реорганизации был абсолютно законен. На многие вопросы представители "Башнефти" отвечает, что они не имеют отношения к настоящему спору.
16.13 АФК также задает вопросы, наводящие на то, что "Башнефть" сама погасила акции "Системы-инвест", однако в компании подчеркивают, что это было сделано по решению акционеров.
Также обсуждают аргумент "Роснефти" о голосовании миноритарных акционеров, которые голосовали против реорганизации. АФК задает вопрос о том, была ли у них возможность подать иск против реорганизации, давая понять, что они могли обратиться в суд, но ни одного иска не было.
Минземимущества поддерживает позицию "Роснефти" и "Башнефти" и настаивает на том, что не нужно рассматривать каждый этап реорганизации, так как это "позволяет распылять внимание, использовать отсчет о сроке исковой давности и получить доказательства, которые нужны ответчикам".
"Система" пытается вернуть судебное заседание к отложению ходатайств.
Судья отказывает.
АФК в ответ просят перерыв на полчаса.
16.36 Перерыв закончился. Судебное заседание продолжается.
16.38 АФК подает второе по счету ходатайство об отводе судьи. Вновь объявлен перерыв. Судья вышла из зала суда.
17.45. Продолжительный перерыв завершился.
Судья объявила, что председатель суда вынес определение об отклонении заявления об отводе.
Судебное заседание откладывается "в виду позднего времени" на завтра на 9 часов.
Представители АФК "Система" сообщают о том, что заявление об отводе судьи рассмотрено с грубым нарушением процессуальных норм и назвали это "ноу-хау башкирского правосудия".