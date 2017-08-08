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Более 50 лет «Каустик» БСК выпускает востребованную продукцию

8 августа 2017, 06:58
8 августа 1964 года был подписан акт приемки в эксплуатацию первой очереди Стерлитамакского химического завода, а уже в конце 70-х годов предприятие становится лидером по выпуску каустической соды в СССР.

Предприятие выпускает 32% ПВХ, 18% каустической соды и 15% кабельных пластикатов в России. Специалистами компании освоена сложная технология производства терефталоилхлорида, качество которого не уступает производителям ТФХизвестных мировых лидеров. Башкирская содовая компания является единственным в России производителем синтетического флокулянта ВПК-402 – полиэлектролита катионного типа.

Продукцию «Каустика» используют предприятия химического, нефтегазового, металлургического и оборонного комплекса, применяется она и для производства товаров широкого потребления.

БСК не привыкла останавливаться в своем развитии. Сегодня компания реализует инновационные проекты, модернизирует производство, наращивает мощности. Планомерная работа в области качества, повышение конкурентоспособности продукции, успешное функционирование интегрированной системы менеджмента, действующей на предприятии, ее постоянное совершенствование - задачи, над которыми в БСК трудятся постоянно.

#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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