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В Уфе суд рассмотрит дело водителя такси, севшего за руль «под кайфом»

7 августа 2017, 17:13
Автомобиль врезался в дорожный каток, пассажирка погибла.

Прокуратура Уфы направила в Калининский районный суд Уфы уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, по вине которого погиб человек.

Как сообщили в прокуратуре республики, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в котором по неосторожности погиб человек. При этом водитель находился в состоянии опьянения ( ст. ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Следствие считает, что в мае этого года ночью, он, будучи в состоянии наркотического опьянения, выполнял заказ службы «Яндекс.Такси» на автомобиле «Лада-219010. Проезжая по улице Сельская Богородская, он разогнался 50 км/ч, не справился с управлением и наехал на стоящий у обочины асфальтовый каток.

В салоне автомобиля находилась 42-летняя пассажирка, которая от полученных травм скончалась на месте.

Мужчина полностью признал свою вину.

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