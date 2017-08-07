В Уфе суд рассмотрит дело водителя такси, севшего за руль «под кайфом»

Прокуратура Уфы направила в Калининский районный суд Уфы уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, по вине которого погиб человек.
Как сообщили в прокуратуре республики, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в котором по неосторожности погиб человек. При этом водитель находился в состоянии опьянения ( ст. ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Следствие считает, что в мае этого года ночью, он, будучи в состоянии наркотического опьянения, выполнял заказ службы «Яндекс.Такси» на автомобиле «Лада-219010. Проезжая по улице Сельская Богородская, он разогнался 50 км/ч, не справился с управлением и наехал на стоящий у обочины асфальтовый каток.
В салоне автомобиля находилась 42-летняя пассажирка, которая от полученных травм скончалась на месте.
Мужчина полностью признал свою вину.