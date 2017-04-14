В Уфе с дорожным катком столкнулась "Lada Granta"

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Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.
27 мая в Уфе на улице Сельская Богородская 29-летний уфимец за рулем «Lada Granta» наехал на дорожный каток, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
В результате ДТП 42-летняя пассажирка "Лады" скончалась на месте. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
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