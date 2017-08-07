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В Башкирии назначили двух новых прокуроров

7 августа 2017, 17:28
Прокуратура республики сообщила о назначении двух новых прокуроров - в Янаульском и Белокатайском районах. Ими стали Азат Зулькарнаев и Дмитрий Елизаров.

Как следует из сообщения прокуратуры республики, Азат Зулькарнаев родилися в 1979 году с. Юлдыбаево Зилаирского района. В 2001 году окончил Сибайский филиал Башкирского госуниверситета по специальности «юриспруденция».

Карьеру начинал в прокуратуре Кумертау. Затем продолжил работать в надзорном ведомстве Зилаирского района. С 2002 года по 2005 год был заместителя прокурора района.

В 2005 году стал прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры республики.

2005- август 2017 г. - помощник, заместитетель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РБ.

Дмитрий Елизаров, назначенный прокурором Белокатайского района, родился в 1987 году в Стерлитамаке. В 2010 году окончил стерлитамакский филиал Башкирского госуниверситета по специальности «юриспруденция». Примечательно, что сразу после окончания вуза выпускник получил высокую должность помощника прокурора в Стерлитамаке. В этой должности он проработал год. С 2011 года по 2 августа 2017 года – заместитель прокурора Стерлибашевского района.

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