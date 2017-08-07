В Башкирии назначили двух новых прокуроров

Дмитрий Елизаров, назначенный прокурором Белокатайского района, родился в 1987 году в Стерлитамаке. В 2010 году окончил стерлитамакский филиал Башкирского госуниверситета по специальности «юриспруденция». Примечательно, что сразу после окончания вуза выпускник получил высокую должность помощника прокурора в Стерлитамаке. В этой должности он проработал год. С 2011 года по 2 августа 2017 года – заместитель прокурора Стерлибашевского района.