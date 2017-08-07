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В Башкирии из-за тяжелой болезни умерла молодая спортсменка

7 августа 2017, 18:54
Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ сообщает сегодня о том, что на 37-м году ушла из жизни мастер спорта международного класса по армрестлингу и мастер спорта России по тяжелой атлетике, многократная победительница и призерка чемпионатов России, мира и Европы София Ахметгареева.

По сведениям информационного портала "Железный мир", спортсменка страдала от раком 4-й степени с метастазами в коре головного мозга. На протяжении года молодая мама боролась с тяжелым диагнозом, однако болезнь взяла свое. У нее остался супруг и маленький ребенок.

София родилась 6 августа 1979 года в д. Дмитриевка Чишминского района. Окончила Стерлитамакский институт физической культуры в 2009 оду. Девушка была воспитанницей клуба «Культурист», в свое время являлась членом сборной России с 2003 года.

Медиакорсеть приносит искренние соболезнования родным и близким Софии Ахметгареевой.

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#Новости#Надежда Валитова#Спорт
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