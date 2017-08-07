В Башкирии из-за тяжелой болезни умерла молодая спортсменка

По сведениям информационного портала "Железный мир", спортсменка страдала от раком 4-й степени с метастазами в коре головного мозга. На протяжении года молодая мама боролась с тяжелым диагнозом, однако болезнь взяла свое. У нее остался супруг и маленький ребенок.
София родилась 6 августа 1979 года в д. Дмитриевка Чишминского района. Окончила Стерлитамакский институт физической культуры в 2009 оду. Девушка была воспитанницей клуба «Культурист», в свое время являлась членом сборной России с 2003 года.
Медиакорсеть приносит искренние соболезнования родным и близким Софии Ахметгареевой.