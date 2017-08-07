В Башкирии из-за тяжелой болезни умерла молодая спортсменка

Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ сообщает сегодня о том, что на 37-м году ушла из жизни мастер спорта международного класса по армрестлингу и мастер спорта России по тяжелой атлетике, многократная победительница и призерка чемпионатов России, мира и Европы София Ахметгареева.