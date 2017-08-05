Сергей Семак: Рад за команду, ребята заслужили эту победу

- Хорошо играли. В первом тайме обе команды боялись ошибиться. К сожалению, первую ошибку допустили мы, пропустив достаточно курьёзный гол, не разобравшись в ситуации. Впоследствии пытались играть очень активно, смогли забить три мяча, что помогло нам победить. Вернулось то, что в предыдущих матчах не смогли реализовать. Сегодня смогли забить и заслуженно победили. Жалко, что в конце пропустили, но это футбол. Для болельщиков была интересная и эмоциональная игра. Рад за команду, ребята заслужили эти эмоции. Сегодня все довольны и результатом, и игрой, - заявил Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
- Момент, когда игрок гостей оказался на газоне, а футболисты «Уфы» не остановили игру? Не скажу, что это неприятный инцидент. Мы играем в футбол. Одно, второе, третье падение команды, которая ведёт… До этого и Лео лежал на газоне, ничего не случилось. Естественно, команда тянула время. Мы приехали на наш родной стадион играть в футбол, а не выбивать мяч. Я абсолютно согласен с ребятами — надо играть в футбол. Тем более футболисты «Ахмата» давали много поводов для того, чтобы усомниться в искренности.