Сергей Семак: Рад за команду, ребята заслужили эту победу

- Момент, когда игрок гостей оказался на газоне, а футболисты «Уфы» не остановили игру? Не скажу, что это неприятный инцидент. Мы играем в футбол. Одно, второе, третье падение команды, которая ведёт… До этого и Лео лежал на газоне, ничего не случилось. Естественно, команда тянула время. Мы приехали на наш родной стадион играть в футбол, а не выбивать мяч. Я абсолютно согласен с ребятами — надо играть в футбол. Тем более футболисты «Ахмата» давали много поводов для того, чтобы усомниться в искренности.