Проект скоростного трамвая в Уфе оценили в 6-7 миллиардов

Напомним, что проект скоростного трамвая был презентован в Уфе весной 2013 года. Проложить линию общей протяженностью 4,9 километра планировалось на ул. Блюхера. Наземная часть должна была составить 3,7 километра, а еще 1,1 км – эстакада. В конце трассы на ул. Чудинова трамвай должен был уходить в тоннель в 72 метра и выходить из него на ул. Трамвайную. Скорость такого трамвая – 30 километров в час. Ввести линию планировалось уже в 2015 году. Ранее стоимость оценивалась в 1,5 – 2 млрд руб.