Проект скоростного трамвая в Уфе оценили в 6-7 миллиардов

Госкомтранс Башкирии оценил стоимость инвестиционного проекта по развитию системы скоростного трамвая в Уфе в 6-7 млрд руб., сообщает «Башинформ» со ссылкой на председателя Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова.
- Вопрос реализации проекта мы сейчас прорабатываем. На следующей неделе планируем провести совещание, рассмотреть модели, возможные для реализации в Уфе. По итогам нашей проработки до конца года подготовим три модельных предложения для утверждения руководством республики. Затем, уже на основании тех решений, которые будут приняты, продолжим дальнейшую работу, — цитирует его слова новостной сайт.
Он заявил, что сейчас рассматриваются возможности выхода на Российский фонд прямых инвестиций, Государственную транспортную лизинговую компанию, а также на иностранные инвестиции.
- Это инвестиционные фонды арабских стран, в первую очередь Катара. Идеи есть, поручения имеются, механизм мы отрабатываем, - сказал Мухаметьянов.
Параметры проекта не уточняются.
Напомним, что проект скоростного трамвая был презентован в Уфе весной 2013 года. Проложить линию общей протяженностью 4,9 километра планировалось на ул. Блюхера. Наземная часть должна была составить 3,7 километра, а еще 1,1 км – эстакада. В конце трассы на ул. Чудинова трамвай должен был уходить в тоннель в 72 метра и выходить из него на ул. Трамвайную. Скорость такого трамвая – 30 километров в час. Ввести линию планировалось уже в 2015 году. Ранее стоимость оценивалась в 1,5 – 2 млрд руб.